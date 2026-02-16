Roma | Ponte de La Storta chiuso per lavori tre notti di traffico in tilt tra Boccea e Storta Deviazioni previste

Il ponte de La Storta a Roma è stato chiuso per lavori, causando tre notti di caos tra Boccea e Storta. La chiusura, decisa per ristrutturare una delle arterie più trafficate della zona, ha portato a deviazioni che hanno congestionato il traffico e creato lunghe code. Le autorità hanno indicato percorsi alternativi per evitare i principali rallentamenti. La riapertura è prevista solo tra qualche giorno, mentre i residenti si preparano a giorni intensi di disagi.

Ponte de La Storta: Tre Notti di Disagi, Via alla Ricostruzione di un Nodo Cruciale per Roma. Roma si prepara a tre notti di forti disagi sulla viabilità del quadrante nord-ovest. A partire da questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, e per le successive due notti, il Ponte de La Storta sarà chiuso al traffico tra via di Boccea e via della Storta per consentire l'avvio dei lavori di ricostruzione. L'intervento, che prevede lo spostamento di sottoservizi pubblici, comporterà significative modifiche alla circolazione e deviazioni gestite dalla Polizia Locale. Un Cantiere Atteso, un'Operazione Complessa.