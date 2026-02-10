Roma | chiusure notturne in zona la Storta-Boccea per lavori nuovo ponte

Questa notte e nelle prossime due, il ponte tra via Boccea e via della Storta a Roma resterà chiuso per lavori. Le chiusure sono previste dalle 21 alle 5 del mattino, nelle notti del 16, 17 e 18 febbraio. La strada sarà interdetta al traffico per permettere il lavoro sul nuovo ponte di raccordo. Gli automobilisti devono riorganizzare i loro percorsi in anticipo.

Nelle notti del 16, 17 e 18 febbraio, dalle 21 alle 5 del mattino, il ponte di raccordo tra via Boccea e via della Storta, situato a Roma, restera’ chiuso al transito. Durante questo periodo, sono previste deviazioni e limitazioni al traffico su via Boccea, via di Casal Selce e via della Storta. Le modifiche alla viabilita’ sono necessarie per consentire la realizzazione del nuovo Ponte de La Storta. Questo intervento iniziera’ con una fase preliminare che prevede lo spostamento dei sottoservizi pubblici su una struttura provvisoria in acciaio, un’operazione fondamentale per liberare il vecchio ponte, permettendo cosi’ la sua demolizione e la successiva ricostruzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

