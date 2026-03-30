Roma focolaio infortuni | Wesley KO in Brasile difesa a pezzi per l’Inter

A pochi giorni dalla ripresa delle competizioni, la Roma si trova a fare i conti con un aumento di infortuni che coinvolge diversi giocatori. Nel frattempo, Wesley ha subito un ko in un match in Brasile, mentre l’Inter si trova a dover fronteggiare problemi difensivi. La sosta Nazionali ha generato preoccupazioni per le squadre italiane, che cercano di gestire le assenze e prepararsi alle prossime partite.

L’incubo della sosta Nazionali travolge la Roma e rischia di compromettere la rincorsa Champions League di Gian Piero Gasperini. In vista del crocevia stagionale contro l’ Inter, la situazione a Trigoria è ai limiti del collasso sanitario: l’ultimo colpo durissimo arriva dal ritiro del Brasile, dove Wesley ha riportato una sospetta lesione alla coscia destra. Il laterale, pedina fondamentale per l’equilibrio tattico giallorosso, si sottoporrà a esami strumentali nelle prossime ore, ma lo spettro di un lungo stop è concreto. L’obiettivo minimo dello staff medico è recuperarlo per i match-verità contro Atalanta o Bologna, ma il forfait per San Siro appare ormai scontato, aggravando un quadro clinico che vede già Manu Koné fermo ai box. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, focolaio infortuni: Wesley KO in Brasile, difesa a pezzi per l’Inter Articoli correlati Wesley lascia il ritiro del Brasile: Inter a rischio?La sosta per le Nazionali continua a rivelarsi un terreno insidioso per i club di Serie A, e questa volta è la Roma a dover fare i conti con la... Leggi anche: Roma, brutte notizie dal Brasile. Si ferma Wesley Una selezione di notizie su Roma focolaio infortuni Wesley KO in... Roma, emergenza infortuni. Wesley ed Hermoso in dubbio con l’InterLa Roma si prepara alla sfida con l'Inter, ma gli infortuni preoccupano Gasperini, con Soulé, Wesley e Hermoso in dubbio. siamolaroma.it Wesley, oggi gli esami a Trigoria. I possibili tempi di recuperoWesley svolgerà oggi gli esami a Trigoria, ma in casa Roma c'è poco ottimismo di rivederlo presto in campo Tutti a Trigoria sono in attesa di notizie, ma quelle arrivate dallo staff medico del Brasile ... siamolaroma.it