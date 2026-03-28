Wesley lascia il ritiro del Brasile | Inter a rischio?

Wesley ha lasciato il ritiro della nazionale brasiliana, generando preoccupazioni in casa Inter. La pausa per le partite internazionali continua a creare difficoltà per le squadre di Serie A, con la Roma che si trova a dover gestire le conseguenze di questa situazione. La partenza del giocatore brasiliano si aggiunge a un quadro di infortuni e assenze legate alle nazionali, che coinvolgono diversi club del campionato italiano.

La sosta per le Nazionali continua a rivelarsi un terreno insidioso per i club di Serie A, e questa volta è la Roma a dover fare i conti con la sfortuna. Le notizie che giungono dal ritiro del Brasile hanno immediatamente acceso la spia rossa a Trigoria: Wesley, l’esterno verdeoro su cui la squadra fa grande affidamento per la spinta laterale, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. La federazione brasiliana ha confermato che il calciatore ha già lasciato il gruppo a causa di un problema fisico che preoccupa non poco lo staff medico giallorosso. Il verdetto preliminare parla di una lesione muscolare, un infortunio che richiede estrema cautela per evitare ricadute a lungo termine. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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