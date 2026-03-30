La Roma sta valutando la convocazione di Matias Soulé in vista della partita di San Siro, con un piano speciale per la sua presenza. La decisione si inserisce nelle ultime ore di preparazione prima dell'incontro, mentre il club monitora attentamente le condizioni del giocatore. La partita si terrà presso lo stadio di San Siro, con il team che si avvicina all’appuntamento con entusiasmo e alcune incognite legate alla formazione.

Il conto alla rovescia per San Siro entra nella fase critica e la Roma si aggrappa al “miracolo” Matias Soulé. L’argentino, fermo dal 15 febbraio a causa di una pubalgia persistente, ha intensificato i carichi di lavoro a Trigoria sottoponendosi a sessioni extra in camera iperbarica per accelerare il recupero dei tessuti. L’obiettivo di Gian Piero Gasperini è riavere l’esterno, secondo miglior marcatore stagionale con 7 reti, per ricomporre il tandem offensivo con Donyell Malen, coppia che finora ha condiviso il campo dal primo minuto in sole tre occasioni. La decisione definitiva sulla convocazione arriverà alla ripresa degli allenamenti di domani, dopo aver valutato la risposta dell’atleta alle sollecitazioni ad alta intensità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, febbre Soulé per San Siro: piano speciale per la convocazione

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