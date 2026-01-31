Olimpiadi cresce la febbre Antonella ballerà a San Siro nello show di apertura

Questa sera, a San Siro, Antonella ballerà durante lo show di apertura delle Olimpiadi Invernali. L’intera città si prepara ad accogliere il grande evento, con lo stadio pronto a illuminarsi e il mondo che seguirà in diretta. La giovane artista lodigiana sarà protagonista di una serata che promette spettacolo.

Quando le luci di San Siro si accenderanno e il mondo intero sarà collegato per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sul prato dello stadio meneghino ci sarà anche un volto lodigiano. È quello di Antonella Ferrari, 30 anni, ballerina di Castiglione d’Adda, selezionata per prendere parte alla cerimonia di apertura in programma venerdì 6 febbraio. Un appuntamento di portata storica e mediatica, che vedrà alternarsi sul palco centinaia di danzatori e artisti insieme a star internazionali già annunciate, tra cui Mariah Carey, Laura Pausini e Matilda De Angelis. Uno show imponente, pensato per raccontare l’Italia e i valori olimpici, trasmesso in diretta mondiale e destinato a entrare nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ester Di Tella, giovane ballerina di Caronno, parteciperà come protagonista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

