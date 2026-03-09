In casa Roma si fa largo la preoccupazione per il ritorno di Matias Soulé, che dovrebbe rientrare solo ad aprile a causa di un infortunio. La sua assenza prolungata mette a rischio la stagione della squadra, che si trova a dover fare i conti con una perdita importante nel reparto offensivo. La questione riguarda direttamente il tecnico Gian Piero Gasperini e la sua rosa.

L’allarme rosso in casa Roma si trasforma in una crisi strutturale per il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini, costretto a rinunciare a Matias Soulé per un periodo significativamente più lungo del previsto. L’attaccante argentino, fermo ai box dallo scorso 15 febbraio a causa di una pubalgia cronica, non ha ancora ripreso il lavoro in gruppo, alimentando i timori dello staff medico capitolino. Secondo le ultime indiscrezioni filtrate dall’ambiente radiotelevisivo e confermate da Riccardo Trevisani, il decorso clinico del numero 18 avrebbe subito un brusco rallentamento, spostando l’asticella del rientro agonistico direttamente al mese di aprile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma: crack Soulé, rientro solo ad aprile e stagione a rischio

