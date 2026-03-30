Roma | donna imbavagliata e violentata durante rapina in casa al centro della citta’

Il 25 marzo, intorno alle 11:00, una donna è stata aggredita nel suo appartamento nel centro della città. Tre uomini sono entrati nell'abitazione, hanno imbavagliato la vittima e le hanno inflitto violenza sessuale durante la rapina. L’episodio si è verificato durante le ore mattutine e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare e fermare i responsabili.

Una donna è stata vittima di un’aggressione violenta, imbavagliata e violentata da tre rapinatori che si sono introdotti nel suo appartamento il 25 marzo scorso, intorno alle 11:00 del mattino. Questo grave episodio ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità, e attualmente le indagini sono in corso da parte della squadra mobile della polizia di Stato della Capitale. Ricostruzione dell’evento. I tre uomini, secondo le prime ricostruzioni e testimonianze raccolte, avevano il volto parzialmente coperto e sono riusciti a entrare nell’abitazione della vittima con una scusa. Dopo averla colpita alla testa, l’hanno legata a una sedia, impedendole di reagire. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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