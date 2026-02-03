Questa mattina a Roma un uomo di 27 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha rubato la bicicletta di un rider in pieno giorno nel centro città. L’episodio si è verificato mentre il corriere stava effettuando una consegna. I carabinieri della stazione Quirinale sono intervenuti in breve tempo e hanno fermato il ladro, che ora si trova in manette.

Un uomo di 27 anni, originario dell’Egitto e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Quirinale dopo aver sottratto la bicicletta elettrica di un rider durante una consegna in centro città. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, in via Nazionale, una delle arterie più trafficate del quartiere Esquilino. Il ladro ha colto il momento di distrazione del conducente, impegnato a ritirare un ordine presso un fast food poco distante, per portare via la bici, che era regolarmente parcheggiata. L’azione è durata pochi secondi, ma ha avuto conseguenze immediate: l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’uomo in flagranza di reato e recuperare la refurtiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto in pieno giorno a Roma: rapina della bici di un rider durante la consegna in centro

Approfondimenti su Roma Quirinale

A Firenze, un passante in moto ha intercettato e fermato un ladro di biciclette elettriche, impedendo che fuggisse con il bottino.

Ultime notizie su Roma Quirinale

Argomenti discussi: Londra, incredibile furto in pieno giorno in una gioielleria; Furto d’auto in pieno giorno sotto gli occhi del proprietario a San Severo, il video è virale; Furto d'auto in pieno giorno a San Severo: la corsa disperata del proprietario dietro la macchina rubata. E il video spopola; Furto in gioielleria in pieno giorno, ladri distruggono la vetrina a martellate e scappano col bottino.

Assalto al compro oro, spaccata in pieno giorno a Pistoia(ANSA) - PISTOIA, 03 FEB - Una spaccata fulminea, messa a segno in pieno giorno a Pistoia. Nel pomeriggio una banda è entrata in azione in via Fermi, nella zona industriale di Sant'Agostino prendendo ... msn.com

Pistoia, furto in pieno giorno a un 'compro oro'C’è un momento, quando si parla di noir francese, in cui il buio smette di essere solo un’ambientazione e diventa un ... lanazione.it

Ladri sorpresi mentre tentano furto in pieno giorno https://shorturl.at/YA4qc - facebook.com facebook

Furto in pieno centro nella zona residenziale di via Ugo RIcci, sopra piazza San Rocco. Sono passati dalla finestra in cerca di contanti e oro: bottino da quantificare. Allarme del vicino x.com