Roma donna cade in un pozzo | è grave ma stabile dopo il salvataggio

A Roma, una donna è caduta in un pozzo e ora si trova in condizioni gravi ma stabili dopo il salvataggio. L’incidente ha richiesto l’intervento di squadre di soccorso per estrarla dal pozzo. La donna è stata raggiunta e trasportata in ospedale per le cure necessarie. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora nota.

Momenti di paura a Roma, dove una donna è precipitata in un pozzo, rendendo necessario un complesso intervento di soccorso. L’incidente ha mobilitato vigili del fuoco e sanitari, intervenuti rapidamente per mettere in salvo la vittima. Il recupero e il trasporto in ospedale La donna è stata recuperata dopo un’operazione delicata, resa difficile dalla profondità del pozzo e dalle condizioni del luogo. Una volta estratta, è stata affidata ai soccorsi e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono serie ma stabili, secondo le prime informazioni mediche. Indagini sulla dinamica Restano da chiarire le cause della caduta. Le autorità stanno ricostruendo quanto accaduto per capire se si sia trattato di un incidente o se vi siano altri elementi da accertare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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