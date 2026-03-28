Roma donna cade in un pozzo | salvata dopo un’ora

Nel pomeriggio del 28 marzo a Roma, una donna di 40 anni è caduta in un pozzo di circa 15 metri all’interno del parco della Pace, nella zona di Monte Stallonara. I soccorritori sono intervenuti prontamente, riuscendo a estrarla dopo circa un’ora di operazioni. La donna è stata trasferita in ospedale per le cure del caso.

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio del 28 marzo a Roma, dove una donna di 40 anni è precipitata in un pozzo profondo circa 15 metri mentre si trovava all’interno del parco della Pace, nella zona di Monte Stallonara. L’allarme è scattato intorno alle 14.40, quando il marito, presente al momento dell’incidente, ha chiesto immediatamente aiuto dopo aver assistito alla caduta. La donna, secondo una prima ricostruzione, stava passeggiando lungo un’area verde di via di Monte Stallonara quando è improvvisamente sprofondata nel vuoto. Il pozzo, stando alle informazioni disponibili, non sarebbe stato segnalato né messo in sicurezza, un elemento che potrebbe aprire interrogativi sulla manutenzione dell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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