Roma | paura a Monte Stallonara donna cade in pozzo ferita ma cosciente

Nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara, zona di Roma, una donna è caduta in un pozzo e ha riportato ferite. È rimasta cosciente e sono intervenuti i soccorritori per estrarla. La donna è stata stabilizzata prima di essere trasportata in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara, un’area di Roma, dove una donna ha vissuto un’esperienza traumatica. Mentre stava passeggiando nel parco della Pace, è inciampata ed è caduta in un pozzo che non era segnalato. Durante la caduta, la donna è riuscita ad aggrapparsi a una trave all’interno del pozzo, rimanendo bloccata a una profondità di soli 15 metri. Intervento dei Vigili del Fuoco. Intorno alle 14:40, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto per effettuare le operazioni di salvataggio. Grazie al loro intervento rapido e professionale, la signora è stata estratta dal pozzo dopo circa un’ora di lavoro. Sebbene ferita, la donna era cosciente al momento del recupero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: paura a Monte Stallonara, donna cade in pozzo, ferita ma cosciente Articoli correlati Paura a Roma, donna cade in un pozzo non segnalato: l’intervento dei vigili del fuocoMomenti di paura a Roma, per la precisione a Monte Stallonara, dove una donna è caduta in un pozzo non segnalato all'interno di un parco. Roma, donna precipita per 15 metri in un pozzo non segnalato: soccorsa, è coscienteABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nel parco Una donna è caduta all’interno di un pozzo non segnalato mentre si trovava nel parco della Pace, in... Donna cade in un pozzo: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità. Altri aggiornamenti su Monte Stallonara Temi più discussi: Roma: paura a Monte Stallonara, donna cade in pozzo, ferita ma cosciente; Paura a Roma, donna cade in un pozzo non segnalato e resta sospesa a 15 metri di profondità; Paura a Roma, donna cade in un pozzo non segnalato: l’intervento dei vigili del fuoco; Donna precipita in un pozzo per 15 metri mentre passeggia con il marito nel parco. Donna cade in un pozzo durante una passeggiata: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profonditàMomenti di grande paura a Roma, dove una donna è precipitata in un pozzo non segnalato all’interno del Parco della Pace, in via di Monte Stallonara. L’incidente ha richiesto ... ilmessaggero.it Roma, donna cade in un pozzo durante una passeggiata: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità. Salvata dai Vigili del fuocoPaura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara a Roma: una donna, mentre camminava nel parco della Pace, e' inciampata ed è caduta ... msn.com Una donna è caduta dentro in un pozzo nascosto da terriccio e fogliame mentre camminava con il marito all’Interno del parco di Monte Stallonara a Roma. L’imboccatura del condotto non era segnalata. Durante la caduta si è fermata a circa 15 MT di profondit - facebook.com facebook Dalle ore 14:40 #vigilidelfuoco impegnati nel Parco della Pace, in via di Monte Stallonara, per una donna precipitata in un pozzo non segnalato. Recuperata dal team SAF, è stata poi affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale [ #28marzo 15:30] x.com