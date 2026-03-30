Roma domenica ecologica blindata | quasi 2mila controlli e 283 violazioni

Domenica 29 marzo 2026, nella capitale si sono svolti quasi 2.000 controlli da parte della polizia locale per verificare il rispetto delle restrizioni al traffico durante la giornata ecologica. Sono state riscontrate 283 violazioni, mentre le operazioni di controllo sono state caratterizzate da un dispositivo rafforzato e da misure di sicurezza rafforzate. La giornata ha visto un’intensa attività di monitoraggio delle strade cittadine.

Roma, 30 marzo 2026 – Proseguono i controlli della polizia locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle limitazioni al traffico previste per la domenica ecologica di oggi, 29 marzo 2026. Al termine delle attività svolte nelle due fasce orarie stabilite dal provvedimento, gli agenti hanno eseguito circa 2mila controlli complessivi, accertando 283 violazioni. Nel corso della mattinata, nella fascia compresa tra le 7.30 e le 12.30, erano già scattate le verifiche sul territorio cittadino. In quella prima parte della giornata erano stati effettuati oltre 1100 controlli, con 146 violazioni rilevate. L’attività di vigilanza è poi proseguita anche nel pomeriggio, nella seconda finestra oraria prevista, tra le 16. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Roma blindata: domenica ecologica e sfida allo stadio Domenica ecologica, raffica di multe a Roma: 1900 verifiche e 276 violazioniRoma, 23 febbraio 2026 – Roma si è fermata, almeno in parte, per la quarta domenica ecologica. Altri aggiornamenti su Roma domenica ecologica blindata quasi... Discussioni sull' argomento A Roma stop al traffico per l'ultima Domenica ecologica della stagione - Quotidiano La Voce; Parco degli Acquedotti blindato: fermati 91 anarchici, scattano i fogli di via. Domenica ecologica Roma 29 marzo 2026: orari e derogheAttenzione al blocco del traffico a Roma il 29 marzo 2026 per l'istituzione della domenica ecologica: scopri gli orari e le deroghe. sicurauto.it Domenica Ecologica: a Roma rilevate quasi 300 infrazioni. Il bilancio dei controlliQuasi 300 violazioni nella domenica ecologica. Sono stati circa 2mila i controlli eseguiti dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale e 283 le violazioni riscontrate nel corso dell’attività di ... romatoday.it Milano e Roma sfiorano la top ten delle città più costose, ma chi crescerà di più è Seul. In Ue brillano Madrid, Amsterdam e Lisbona. E occhio agli affari negli Stati Uniti - facebook.com facebook Il Campidoglio modifica il regolamento edilizio. Così i nuovi palazzi di Roma saranno più “green” ift.tt/9kWv5wh x.com