Roma blindata | domenica ecologica e sfida allo stadio

Roma blocca il traffico domenica 22 febbraio per la quarta domenica ecologica della stagione 2025-2026. La decisione nasce dalla volontà di ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria in città. Le autorità hanno disposto divieti di circolazione nelle zone centrali e lungo le principali arterie. Molti residenti e pendolari devono organizzarsi in anticipo per spostamenti e attività quotidiane. La giornata si preannuncia ricca di percorsi alternativi e iniziative ambientali.