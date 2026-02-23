Roma blindata | domenica ecologica e sfida allo stadio
Roma blocca il traffico domenica 22 febbraio per la quarta domenica ecologica della stagione 2025-2026. La decisione nasce dalla volontà di ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria in città. Le autorità hanno disposto divieti di circolazione nelle zone centrali e lungo le principali arterie. Molti residenti e pendolari devono organizzarsi in anticipo per spostamenti e attività quotidiane. La giornata si preannuncia ricca di percorsi alternativi e iniziative ambientali.
Roma si prepara a una giornata con il traffico blindato. Domenica 22 febbraio, la capitale si ferma per la quarta domenica ecologica della stagione 2025-2026. La zona a traffico limitato Fascia Verde sarà chiusa alle auto inquinanti dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. L’eccezione pomeridiana è stata concessa per agevolare l’afflusso degli spettatori alla partita di calcio in programma allo stadio Olimpico alle 20:45. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che stabilisce le deroghe per veicoli ibridi, elettrici, taxi, mezzi di emergenza e altri servizi essenziali. La decisione del Comune di Roma mira a ridurre l’inquinamento atmosferico, un problema cronico nella città eterna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Grifone, tutti allo stadio. L’iniziativa per domenica
Bellazzini non si presenta allo stadio. L’incredibile domenica bianconeraDurante la partita, Tommaso Bellazzini non è stato presente allo stadio.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Domenica ecologica Roma 22 febbraio 2026: orari e derogheAttenzione al blocco del traffico a Roma il 22 febbraio 2026 per l'istituzione della domenica ecologica: scopri gli orari e le deroghe. sicurauto.it
Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolareIl 22 febbraio per la penultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7 ... fanpage.it
Arena blindata da settimane per le prove del 22 febbraio, giorno in cui si esibiranno a Verona artisti come Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato, i performer della scuola di Ballo dell’opera di Roma, cantanti e stelle nazionali e internazionali, con un grande os - facebook.com facebook
#Roma, difesa blindata: la coperta corta adesso scalda #ASRoma #CorrieredelloSport x.com