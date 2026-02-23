Domenica ecologica raffica di multe a Roma | 1900 verifiche e 276 violazioni

La quarta domenica ecologica ha portato a Roma 276 multe su 1900 controlli, a causa del mancato rispetto delle restrizioni al traffico. La Polizia Locale ha intensificato i controlli lungo le principali strade della città, verificando la regolarità dei veicoli e sanzionando chi circolava senza autorizzazione. Un'operazione che ha coinvolto diversi punti nevralgici, con l’obiettivo di ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. La giornata si è conclusa con numerose sanzioni e verifiche in corso.