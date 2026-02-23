Domenica ecologica raffica di multe a Roma | 1900 verifiche e 276 violazioni
La quarta domenica ecologica ha portato a Roma 276 multe su 1900 controlli, a causa del mancato rispetto delle restrizioni al traffico. La Polizia Locale ha intensificato i controlli lungo le principali strade della città, verificando la regolarità dei veicoli e sanzionando chi circolava senza autorizzazione. Un'operazione che ha coinvolto diversi punti nevralgici, con l’obiettivo di ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. La giornata si è conclusa con numerose sanzioni e verifiche in corso.
Roma, 23 febbraio 2026 – Roma si è fermata, almeno in parte, per la quarta domenica ecologica. Nella giornata di domenica 22 febbraio 2026, la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in campo i consueti servizi di vigilanza per verificare il rispetto delle limitazioni al traffico previste dall’ Ordinanza del Sindaco n. 27 del 20 febbraio 2026. Il primo bilancio, diffuso a metà giornata, indicava un’intensa attività di controllo nella fascia mattutina. Successivamente, con la conclusione anche dei servizi pomeridiani, è arrivato il dato complessivo: più di 1900 verifiche e 276 violazioni riscontrate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
