Roma | Corbucci Pd 30 gennaio commissione su assunzioni e concorsi servono piu’ risorse

Venerdì 30 gennaio, la commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica si riunisce per analizzare le assunzioni e il rafforzamento dell’amministrazione comunale, in seguito all’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027. La discussione si focalizza sulla necessità di incrementare le risorse per migliorare l’efficienza e la capacità operativa dell’Ente.

Venerdì 30 gennaio, "ho convocato una seduta della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica per discutere in dettaglio il tema delle assunzioni e del potenziamento della macchina amministrativa, a seguito dell'approvazione avvenuta in Giunta, lo scorso dicembre, del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027". Questa dichiarazione è stata rilasciata in una nota dal presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, Riccardo Corbucci, esponente del Partito Democratico. "La seduta rappresenterà un'importante occasione per fare il punto della situazione, insieme al vice capo di Gabinetto, Giulio Bugarini, e al direttore del dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, riguardo allo stato delle procedure concorsuali, ai tempi e alle modalità di assunzione del personale.

