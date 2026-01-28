Questa mattina a Roma si è riunita la Cabina di Regia per il rilancio di Termini e dei quartieri vicini. In sala c’erano rappresentanti del Comune e del Pd, che hanno già visto i primi risultati concreti. L’obiettivo è rilanciare il cuore della città e migliorare i servizi nell’area. La riunione si è svolta alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, pronti a mettere in atto i progetti approvati.

Si è svolta oggi, presso la Sala Franco Marini nella sede della Commissione Turismo, l’ottava convocazione della Cabina di Regia istituita con delibera dell’Assemblea Capitolina per il rilancio del quadrante Esquilino-Termini-Castro Pretorio. All’incontro hanno partecipato numerosi comitati di quartiere e associazioni del territorio, a conferma di un percorso condiviso e partecipato. Interventi dei Consiglieri Capitoli. Lo dichiarano i consiglieri capitolini del Pd Mariano Angelucci e Giammarco Palmieri, rispettivamente presidenti delle Commissioni Turismo e Ambiente. “Ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto la Polizia Locale di Roma Capitale e Ama per i controlli, anche sulle utenze non domestiche, e più in generale per il miglioramento del decoro dell’area. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Angelucci-Palmieri (Pd), cabina regia per rilancio Termini gia’ visibili risultati concreti

