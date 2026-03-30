Roma | controlli a Borghesiana e Finocchio 9 arresti 3 denunce e 3 locali chiusi

Nella periferia della capitale, sono stati effettuati controlli che hanno portato all’arresto di nove persone, alla denuncia di altre tre e alla chiusura di tre locali. Le operazioni sono state svolte nelle zone di Borghesiana e Finocchio, con l’obiettivo di contrastare attività illegali diffuse. Le forze dell’ordine hanno sequestrato merce e documenti durante le operazioni.

Prosegue l’attività di contrasto all’illegalità diffusa nella periferia est della Capitale. La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto delle articolazioni territoriali dipendenti, hanno attuato un servizio coordinato di controllo del territorio che ha interessato i quartieri di Borghesiana e Finocchio. Questo intervento è stato realizzato seguendo le direttive del Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Risultati dell’Operazione di Controllo. Il bilancio dell’operazione è di 9 persone arrestate, 3 denunciate alla Procura della Repubblica e una persona segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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