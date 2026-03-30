Roma-Bologna | Derby Italiano negli Ottavi di Europa League

Roma e Bologna si sfidano negli ottavi di finale di Europa League in un incontro che ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio italiano. La partita, giocata in uno stadio con capienza piena, ha visto entrambe le squadre scendere in campo con le formazioni titolari. Il punteggio finale e i momenti salienti sono stati seguiti da vicino da tifosi e media sportivi.

Quando due squadre italiane si affrontano in Europa League la partita assume un sapore particolare perché da una parte c’è l’orgoglio nazionale di vedere club italiani arrivare lontano nelle competizioni europee dall’altra c’è quella rivalità sportiva che rende ogni sfida ancora più intensa competitiva carica di significati che vanno oltre il semplice risultato sul campo perché in gioco ci sono prestigio punti UEFA soldi dei premi possibilità di scrivere pagine importanti nella storia delle rispettive società. La Roma con la sua tradizione europea consolidata negli anni ha sempre considerato le coppe internazionali un obiettivo fondamentale... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma-Bologna: Derby Italiano negli Ottavi di Europa League Articoli correlati Derby italiano in Europa League: Bologna e Roma si sfidano negli ottaviL'urna di Nyon accoppia le due italiane: i rossoblù di Italiano sfidano i giallorossi. Europa League, derby Roma-Bologna negli ottavi di finaleRoma, 27 febbraio 2026 - Sarà derby italiano in Europa League: Bologna e Roma si affronteranno infatti agli ottavi di finale. Roma e Bologna: verso il sogno europeo! Approfondimenti e contenuti su Roma Bologna Derby Italiano negli... Temi più discussi: Roma-Bologna in Europa League, dove vedere il derby italiano: orario TV e formazioni della partita; Italiano: Roma superiore, è un'impresa. Contro l'Aston Villa saremo di nuovo sfavoriti; Formazioni ufficiali Roma-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Celik, Koné, Malen, Skorupski, Orsolini e Castro; Roma-Bologna 3-4, le pagelle: Rowe (7,5) il migliore, Pellegrini illude Gasp, Cambiaghi (7) decisivo. Roma-Bologna 3-4 dts: video, gol e highlightsProsegue il cammino del Bologna in Europa League, si ferma la Roma. E' questo il verdetto del derby italiano nel ritorno degli ottavi di finale. Parte bene il Bologna che segna con Rowe. La Roma pareg ... sport.sky.it Roma-Bologna 3-4, Europa League: Italiano elimina Gasperini ai supplementari, Cambiaghi decisivoDopo l'1-1 dell'andata, il derby italiano si deciderà all'Olimpico nel match di ritorno. In palio i quarti di finale contro una tra Lille e Aston Villa: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it l'appuntamento con la Nba, la franchigia di Milano, Roma, Bologna, la 3ª italiana in EL, l'espansione, la firma di Real e Fener, la scelta su russe e israeliane, i progetti tra Euroleague+ e franchigie. tutto Bueno con @antoninomorici @EuroLeague x.com Il No stravince: raduni a Milano, Roma e Bologna. Iniziative convocate, ma anche spontanee. I big del centrosinistra sul palco insieme nella Capitale: nessuno chiede le dimissioni della premier. Di Luca De Carolis - facebook.com facebook