Il prossimo 12 marzo si disputerà l’incontro tra Roma e Bologna negli ottavi di finale di Europa League. La partita si giocherà allo stadio della Roma e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre che cercano la qualificazione ai quarti. La sfida tra le due formazioni italiane è stata annunciata ufficialmente dalla competizione.

Roma, 27 febbraio 2026 - Sarà derby italiano in Europa League: Bologna e Roma si affronteranno infatti agli ottavi di finale. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa in corso a Nyon. L'andata si giocherà a Bologna il 12 marzo e il ritorno a Roma il 19. Di seguito tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League: Friburgo-Genk, Roma-Bologna, Stoccarda-Porto, Ferencvaros-Braga, Panathinaikos-Real Betis, Nottingham Forest-Midtjylland, Celta Vigo-Lione, Lilla-Aston Villa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League, derby Roma-Bologna negli ottavi di finale

