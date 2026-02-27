Derby italiano in Europa League | Bologna e Roma si sfidano negli ottavi

Oggi si disputa il match di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Bologna e Roma. La sfida si svolge in Italia e vede le due squadre affrontarsi in un momento cruciale della competizione. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe, che cercano di avanzare ulteriormente nella competizione europea. La gara è attesa con grande interesse dai tifosi italiani.

L'urna di Nyon accoppia le due italiane: i rossoblù di Italiano sfidano i giallorossi. Chi vince troverà ai quarti la vincente di Lilla-Aston Villa. A poche ore dalla definizione del tabellone di Champions, i riflettori si spostano sull’Europa League con un verdetto che scuote il calcio italiano: gli ottavi di finale metteranno di fronte Bologna e Roma. Il sorteggio di Nyon ha delineato un percorso ad alta tensione verso la finale di Istanbul, costringendo le due rappresentanti della Serie A a un fratricidio sportivo per proseguire la corsa continentale. Mentre i giallorossi hanno beneficiato dell’accesso diretto grazie all’ottavo posto ottenuto nella league phase, la compagine felsinea approda a questo storico appuntamento dopo aver superato lo sbarco dei playoff contro i norvegesi del Brann. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

