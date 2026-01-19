Inter-Arsenal notte Champions a San Siro | il primo vero bivio europeo del 2026
Martedì 20 gennaio, ore 21, l’Inter ospita a San Siro l’Arsenal nel primo grande incrocio europeo del 2026, una sfida che pesa già sul cammino Champions e sulla gestione di un calendario nerazzurro compresso e senza respiro. L’Inter di Cristian Chivu arriva all’appuntamento dopo un gennaio ad altissima intensità e con un obiettivo chiaro: sfruttare il fattore campo per evitare un febbraio ancora più carico di impegni. Dall’altra parte, l’Arsenal di Mikel Arteta si presenta con numeri da corazzata europea e la consapevolezza di essere, oggi, una delle squadre più complete del continente. Precedenti che raccontano notti opposte. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Inter-Arsenal, notte Champions a San Siro: orario e dove vederla
Inter-Arsenal, notte Champions a San Siro: punti pesanti in palio
