A Roma, il recupero dell’ex Mattatoio di Testaccio continua con un nuovo intervento che contribuisce alla riqualificazione dell’area. La strada verso la trasformazione della Città delle Arti avanza, segnando un’altra tappa nel processo di riqualificazione dell’immobile. L’intervento è stato annunciato da un rappresentante del Partito Democratico, che ha espresso soddisfazione per il progresso.

Prosegue il percorso di recupero e riqualificazione dell’ex Mattatoio di Testaccio, con un nuovo intervento che segna un ulteriore passo avanti verso la sua trasformazione. È stata inaugurata oggi la nuova facciata d’ingresso della futura Città delle Arti, destinata a diventare uno dei principali poli culturali della Capitale. Il commento della consigliera Erica Battaglia. Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del Partito Democratico, Erica Battaglia, presidente della commissione capitolina Cultura. “Dopo l’avvio del Centro di fotografia – aggiunge – questo ulteriore risultato conferma la volontà di rafforzare il ruolo di Roma come protagonista nel panorama artistico e culturale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Battaglia (Pd), bene nuova facciata ex Mattatoio, prosegue rilancio Citta’ delle Arti

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