Ex Mattatoio prende forma la Città delle Arti | inaugurato il Centro della Fotografia

Ex Mattatoio si trasforma nella “Città delle Arti” con l’inaugurazione del nuovo Centro della Fotografia. Presentato in Campidoglio, questo spazio pubblico rappresenta uno dei progetti chiave del processo di rigenerazione urbana dell’area di Testaccio, puntando a valorizzare la cultura e l’arte visiva come strumenti di sviluppo e fruizione pubblica. Un nuovo punto di riferimento dedicato alla fotografia nel cuore di Roma.

Roma, 8 gennaio 2026 – Presentato in Campidoglio il primo Centro pubblico destinato alla Fotografia, uno dei progetti principali previsto dal vasto programma di recupero e rigenerazione urbana in corso all’ ex Mattatoio di Testaccio, che diventerà la nuova “Città delle Arti”. A presentare questo innovativo spazio culturale della città, che verrà inaugurato il prossimo 29 gennaio in occasione del 70° anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi e aperto al pubblico il giorno dopo, il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Amministratore Delegato della Fondazione Mattatoio, Umberto Marroni e l’assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

