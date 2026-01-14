Roma | Angelucci-Baglio Pd approvata delibera per riqualificazione via del Mandrione

A Roma, è stata approvata una delibera che definisce le linee guida per la riqualificazione di via del Mandrione. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza, valorizzare il patrimonio urbano e garantire una maggiore fruibilità della strada, contribuendo alla tutela del suo carattere identitario e storico. La decisione rappresenta un passo importante per il miglioramento complessivo dell’area e la qualità della vita dei cittadini.

L’approvazione della delibera riguardante le linee di indirizzo per la riqualificazione di via del Mandrione, situata a Roma, “costituisce un passaggio cruciale per restituire valore, sicurezza e piena fruibilità a una delle strade più affascinanti e identitarie della nostra città”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dal consigliere capitolino e presidente della commissione Turismo, Mariano Angelucci, insieme alla presidente del gruppo consiliare del Partito Democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. “Via del Mandrione – spiega Angelucci del Pd – è un luogo unico, caratterizzato dalla presenza storica dell’Acquedotto Felice, dalla memoria culturale legata anche al cinema di Pier Paolo Pasolini e da una forte identità popolare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

