Roma | Baglio Pd riapertura ponte Giulio Rocco altro risultato straordinario

A Roma, il ponte Giulio Rocco a Baglio (Pd) è stato riaperto dopo quasi dieci anni di chiusura. Questa ripresa rappresenta un intervento importante per migliorare la mobilità tra Ostiense, Garbatella e San Paolo, facilitando i collegamenti tra i quartieri e contribuendo alla valorizzazione del territorio. La riapertura segna un passo avanti nella riqualificazione delle infrastrutture cittadine, offrendo un’opportunità di miglioramento per residenti e pendolari.

"È una grande soddisfazione poter nuovamente attraversare il Ponte Giulio Rocco, un'infrastruttura di fondamentale importanza che riunisce finalmente Ostiense, Garbatella e San Paolo dopo un lungo periodo di chiusura durato quasi dieci anni". Queste le parole di Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio. "Si tratta di un intervento straordinario, atteso a lungo dalla comunità, che riporta mobilità, sicurezza e qualità urbana a tutto il quadrante. Dopo la riapertura del Ponte dell'Industria, un'altra opera cruciale viene restituita alla città, confermando una visione chiara di ricucitura urbana e attenzione verso i territori", aggiunge con entusiasmo.

