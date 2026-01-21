Come sarà lo stadio della Roma a Pietralata

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata rappresenta un investimento importante per lo sviluppo della zona. Presentato al Campidoglio dalla società giallorossa, il progetto mira a migliorare le infrastrutture e a creare un punto di riferimento per la comunità locale. La realizzazione dello stadio si inserisce in un processo di riqualificazione urbana, con l'obiettivo di coniugare funzionalità, sostenibilità e valorizzazione territoriale.

Il progetto dello stadio della Roma a Pietralata è stato presentato al Campidoglio dalla società giallorossa. Conterrà 60.605 spettatori e ci vorranno 37 mesi per costruirlo. Costerà un miliardo e 377 milioni di euro e avrà due parchi da quasi 120 metri quadri totali. Oltre a 2.280 parcheggi per auto nelle adiacenze e 2.897 lungo i nodi di scambio, tre ponti e un indotto totale che supera i 3,3 miliardi di euro. Il Messaggero pubblica oggi le nuove foto dell’opera e racconta il piano economico finanziario. Lo stadio della Roma a Pietralata. Il fabbisogno finanziario totale è di 1 miliardo 377,3 milioni di euro.🔗 Leggi su Open.online

Una villa romana mette in pericolo lo Stadio della Roma a Pietralata?Una villa romana situata a Pietralata potrebbe influire sui lavori per lo Stadio della Roma.

La Roma si muove per Euro 2032: consegnato il progetto per lo stadio a PietralataLa Roma ha presentato il progetto per il nuovo stadio a Pietralata, in preparazione agli Europei 2032, che si svolgeranno tra Italia e Turchia.

LO STADIO DELLA ROMA SI FARÀ!

Stadio a Pietralata, l'Urbanistica di #Roma Capitale: «Nessun blocco del progetto da parte della Soprintendenza» x.com