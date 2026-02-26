Nuovo stadio della Roma a Pietralata | ok dalla Giunta

La Giunta ha dato il via libera al progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, segnando un passaggio importante nell'iter amministrativo. La decisione apre la strada alle successive fasi di realizzazione, con l’obiettivo di portare a compimento un’opera che coinvolge diverse componenti della città. La notizia rappresenta un momento di svolta per il progetto sportivo e urbanistico in programma.

AGI - Nuovo significativo passo avanti per lo Stadio della Roma. Il club giallorosso corre veloce, non solo in campionato. La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la presa d’atto della verifica di ottemperanza del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) del nuovo stadio del club capitolino nell’area di Pietralata alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite con la dichiarazione di pubblico interesse del maggio 2023. Il provvedimento sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti e, nelle prossime settimane, sottoposto al voto definitivo dell’Assemblea Capitolina per la conferma dell’interesse pubblico del progetto. 🔗 Leggi su Agi.it

