Roma Aldair sceglie Gasperini | È l’uomo giusto per Trigoria

La Roma sta valutando il cambio di allenatore e ha scelto Gasperini come possibile nuovo tecnico. La società sta lavorando sulla riorganizzazione dell’organigramma, mentre in campionato cerca di superare la Juventus per ottenere l’ultimo posto valido per la qualificazione in Champions League. La decisione definitiva sulla panchina dovrebbe essere presa a breve, in un momento di transizione per il club.

La Roma insegue il sorpasso sulla Juventus per l’ultimo slot Champions League, ma il futuro del club si gioca sulla ricostruzione dell’organigramma tecnico e societario. Aldair, colonna storica della difesa giallorossa, ha tracciato la rotta verso il mercato 2026, individuando in Gian Piero Gasperini il profilo tecnico ideale per elevare lo status internazionale del club. Secondo l’ex centrale brasiliano, l’attuale allenatore dell’ Atalanta possiede la maturità tattica necessaria per un progetto di alto profilo a Trigoria, a patto che gli venga garantita una gestione sportiva priva di interferenze ambientali. L’operazione punterebbe a scalzare la concorrenza dei bianconeri, attualmente favoriti per il quarto posto grazie a una solidità storica che la Roma deve ancora consolidare nei match decisivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Aldair sceglie Gasperini: “È l’uomo giusto per Trigoria” Articoli correlati Leggi anche: Gasperini è l’uomo giusto per la Roma: Champions e giovani nel suo progetto Leggi anche: Roma, vertice a Trigoria: Gasperini chiede un attaccante Una selezione di notizie su Roma Aldair sceglie Gasperini È l'uomo... Argomenti discussi: Aldair: Roma, segui Gasperini. Champions? Facendo punti con l’Inter manderebbe un segnale forte. Aldair: Totti deve stare alla Roma, bisogna riportarlo a Trigoria il prima possibileL’ex difensore della Roma, Aldair, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il brasiliano ha parlato della lotta Champions, di Gasperini e del possibile ritorno di Totti alla Roma. Lotta Ch ... siamolaroma.it Aldair: 4° posto? Non dipende solo dalla Roma. Wesley…Aldair sulla Roma: I giallorossi hanno altre squadre davanti, e ora devono concentrarsi su sé stessi. Su Wesley.... siamolaroma.it