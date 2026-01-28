Questa mattina a Trigoria, il tecnico Gasperini ha incontrato il direttore sportivo Massara e il vicepresidente Friedkin. Al centro dell’incontro, la richiesta di un attaccante per rinforzare la rosa in vista del finale di stagione. La squadra si prepara ad affrontare le ultime partite con una mossa importante sul mercato.

Vertice a Trigoria e linea chiara in vista del rush finale di mercato. Nella mattinata di ieri, al centro sportivo Fulvio Bernardini, si è tenuto un summit operativo tra Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Frederic Massara e il vicepresidente Ryan Friedkin. Il messaggio del tecnico è stato diretto: la priorità assoluta è un rinforzo offensivo. Gasperini ha ribadito la necessità di inserire un nuovo attaccante funzionale al suo sistema, anche a costo di rinunciare ad allargare numericamente la rosa. Una presa di posizione netta che ha inciso sulle strategie di queste ultime ore. Di conseguenza, l’operazione sull’ala sinistra, fino a pochi giorni fa considerata centrale, è scivolata in secondo piano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, vertice a Trigoria: Gasperini chiede un attaccante

Approfondimenti su Gasperini Trigoria

A Roma, in attesa di sviluppi sul mercato, si tengono incontri tra la proprietà e lo staff tecnico.

A Trigoria si è svolto un incontro tra le parti coinvolte, segnando un momento di confronto e chiarimento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Roma, Ferguson risolve il problema centravanti La risposta di Gasperini

Ultime notizie su Gasperini Trigoria

Argomenti discussi: Mercato Roma live: summit tra Gasp e la dirigenza. Bailey vola via, parte alle 17; CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto; Il mercato della Roma tra priorità, esigenze e potenziali riaperture: ecco la strategia; Gasperini compie 68 anni | Roma terza e segnale nei big match.

Roma, 200 milioni sui giovani. Ma ora Gasperini vuole più colpi alla MalenLa proprietà investe sui calciatori con meno di 24 anni. È una strategia da player trading. Ma Gasp ora chiede più colpi alla Malen ... corrieredellosport.it

Vertice Roma a Trigoria con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin: si è parlato del mercatoIn casa Roma tiene banco quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi a Trigoria, con una riunione straordinaria che ha visto coinvolti vari strati della società giallorossa: era presente naturalmente il ... tuttomercatoweb.com

Esperia. . Fine dei sorrisetti. Per anni le decisioni europee si prendevano altrove, mentre l’Italia restava ai margini. Oggi no. Il vertice tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz a Palazzo Chigi manda un messaggio chiaro: Roma è tornata al centro del gioco europeo. - facebook.com facebook

A margine del recente vertice bilaterale 2+2 tenuto a Roma dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, sono stati siglati accordi per ampliare la partnership italo-tedesca in dive... x.com