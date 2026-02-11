Gasperini è l’uomo giusto per la Roma | Champions e giovani nel suo progetto

La Roma ha deciso di puntare su Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. La società vuole una squadra con personalità e capacità di crescere, anche in chiave Champions. Gasperini ha un’idea chiara: valorizzare i giovani e costruire un calcio offensivo. Ora, il club aspetta di vedere come il tecnico metterà in pratica il suo progetto sulla panchina giallorossa.

La Roma ha scelto la propria direzione, e porta un nome preciso: Gian Piero Gasperini. Non solo un allenatore, ma un vero costruttore di identità. In una fase storica in cui servono risultati immediati senza perdere di vista la programmazione, il tecnico incarna entrambe le esigenze: ambizione Champions League nel presente e valorizzazione dei giovani nel futuro. È questa la doppia anima del nuovo progetto giallorosso, ed è proprio qui che Gasperini può rappresentare l’uomo giusto al posto giusto. La crescita della Roma di Gasperini è sotto gli occhi di tutti. Partita dopo partita, l’identità dell’allenatore si riflette con sempre maggiore chiarezza nella squadra: pressing alto, aggressività, intensità e verticalità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro lo Stoccarda nella penultima giornata della fase a gironi di Europa League, avvicinando la qualificazione agli ottavi.

Roma si avvicina agli ottavi di Europa League con un progetto rinnovato, caratterizzato da una squadra giovane e determinata.

