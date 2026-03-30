Roma accoltella e tenta di investire la compagna per gelosia | arrestato a Casal Bruciato

Un uomo è stato arrestato a Casal Bruciato dopo aver accoltellato la compagna e tentato di investirla con l’auto durante una lite nata da motivi di gelosia. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra i due, trasformando quello che doveva essere un confronto in un’azione violenta. La donna è stata soccorsa sul luogo dai sanitari.

La lite per gelosia degenerata in aggressione. Doveva essere un chiarimento tra fidanzati, si è trasformato in un’escalation di violenza. È accaduto a Casal Bruciato, quartiere della periferia est di Roma, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con accuse pesanti: rapina e lesioni personali aggravate. Tutto è iniziato intorno alle nove di sera, quando una donna ha chiamato il numero unico di emergenza raccontando di essere stata aggredita dal proprio compagno. All’arrivo degli agenti del Commissariato Sant’Ippolito, la scena era già drammatica: la vittima era in lacrime, ferita a un braccio e visibilmente sotto shock. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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