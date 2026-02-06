Un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver picchiato e accoltellato la compagna, una donna di 50 anni. L’allarme è scattato giovedì pomeriggio, quando i vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver sentito urla e rumori sospetti. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, hanno trovato la donna ferita in casa e l’hanno portata in codice rosso in ospedale. L’uomo è stato fermato sul posto e ora si trova in caserma, in attesa di essere ascoltato.

Ha preso a pugni e ferito con un coltello la compagna durante una lite, poi è stato arrestato dai carabinieri. L'allarme al 112 è scattato giovedì pomeriggio a Roma, quando una donna romana di 50 anni è stata trovata ferita in casa e trasportata dal 118 in codice rosso in ospedale, dove è rimasta in osservazione, non in pericolo di vita, con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple al volto e ferite lacero contuse da arma bianca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Pignattara, che hanno avviato le indagini: è emerso che il compagno della donna, un romano di 54 anni, in stato di ebbrezza alcolica, l'aveva colpita con pugni al volto e con un coltello, per poi allontanarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, picchia e accoltella la compagna: arrestato un 54enne

Questa mattina a Ostia, un uomo di 50 anni ha aggredito la compagna durante una lite.

