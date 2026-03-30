Dal 31 marzo al 2 aprile, il regista Rocco Papaleo e il cast del film “Il bene comune” terranno incontri dal vivo nelle sale cinematografiche della provincia di Roma. Le tappe includono Ostia Lido, Monterotondo e Trevignano Romano, con appuntamenti programmati nelle rispettive giornate. Questi eventi sono stati annunciati attraverso comunicati ufficiali delle sale coinvolte.

Cosa: Incontri dal vivo con il regista Rocco Papaleo e il cast del film Il bene comune. Dove e Quando: Ostia Lido (31 marzo), Monterotondo (1 aprile) e Trevignano Romano (2 aprile). Perché: Un’occasione unica per dialogare con i protagonisti di un’opera che intreccia resilienza, musica e natura sul massiccio del Pollino. Il cinema di Rocco Papaleo torna a farsi prossimo agli spettatori con un mini-tour di saluti in sala che toccherà tre centri della provincia romana tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. In occasione dell’uscita di Il bene comune, distribuito da PiperFilm, il regista e attore lucano, accompagnato da interpreti del calibro di Vanessa Scalera e Andrea Fuorto, incontrerà il pubblico per condividere genesi e suggestioni di una pellicola che sta già facendo parlare di sé per la sua profonda umanità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rocco Papaleo e il cast di “Il bene comune”: tour nelle sale della provincia di Roma

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