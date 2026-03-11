Il regista Rocco Papaleo, accompagnato dagli attori Claudia Pandolfi e Andrea Fuorto, si presenta nei cinema di Roma per incontrare il pubblico in occasione dell’uscita del film “Il bene comune”. L’evento si svolge in diverse sale, dove i protagonisti discutono del progetto cinematografico e rispondono alle domande degli spettatori. La presenza degli artisti è prevista in più occasioni durante la giornata.

Cosa: Il regista Rocco Papaleo, insieme a Claudia Pandolfi e Andrea Fuorto, incontra il pubblico per l’uscita del film Il bene comune. Dove e Quando: In diversi cinema di Roma (Barberini, Giulio Cesare, Lux, Jolly, Eurcine) il 12 e 13 marzo 2026. Perché: Un’occasione unica per dialogare con il cast di un’opera che esplora la resilienza e la trasformazione attraverso un viaggio nel cuore del Pollino. Il cinema d’autore torna a farsi prossimo agli spettatori nella Capitale. In occasione del debutto nelle sale di Il bene comune, il nuovo atteso lungometraggio diretto e interpretato da Rocco Papaleo, la città di Roma si prepara ad accogliere il cast per una serie di appuntamenti speciali. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rocco Papaleo presenta “Il bene comune” nei cinema di Roma

Articoli correlati

Il bene comune, il nuovo film di Rocco Papaleo: dal 12 marzo al cinema, girato tra Basilicata e CalabriaLuca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e...

ROCCO PAPALEO TORNA NEI PANNI DEL REGISTA E PROTAGONISTA NEL SUO NUOVO FILM “IL BENE COMUNE”È una bella storia quella che ci racconta Rocco Papaleo, perché in questo periodo così cupo riesce ancora a parlare di amicizia e di amore.

Tutto quello che riguarda Rocco Papaleo

Temi più discussi: In uscita il nuovo film di Rocco Papaleo; Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo dal 12 marzo al cinema; Rocco Papaleo si racconta: il set come Woodstock e l'amicizia con Favino. Referendum? Voto no!; INTERVISTA | Rocco Papaleo artista meticcio: Il mio bene comune? Ironia e musica contro la solitudine.

Il Bene Comune: la recensione del film più bello e più jazz di Rocco PapaleoDirigendo Claudia Pandolfi, Vanessa Scalera e Teresa Saponangelo, Rocco Papaleo racconta, ne Il Bene Comune, una storia di resilienza e di condivisione. Alternando passato e presente, e facendo ... comingsoon.it

Rocco Papaleo torna in Basilicata con Il Bene Comune: Un viaggio on the road, quasi un sequel di Basilicata Coast to CoastA 16 anni da Basilicata Coast to Coast, Rocco Papaleo torna nella sua terra con il nuovo film Il Bene Comune. deejay.it

Rocco Papaleo Ospite a #105Friends con Tony, Ross & Manola il comico ha raccontato il suo nuovo film "Il bene comune". Ha presentato una storia originale ambientata nel suggestivo Parco Nazionale del Pollino, tra Basilicata e Calabria. Ecco qualche sc - facebook.com facebook

Domani, dalle 12:30, nelle Good Vibrations arriva l'attore Rocco Papaleo che presenterà il nuovo film "Il Bene comune" x.com