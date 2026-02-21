Ilaria Salis ancora contro le carceri | Sono come metastasi Poi attacca il governo

Ilaria Salis ha nuovamente criticato le condizioni delle carceri, paragonandole a una

Alle 20.30, l’oratorio della parrocchia di Rebbio, a Como, era già gremito in attesa dell’arrivo di Ilaria Salis. “Speriamo non arrivino i fasci”, sentiamo dire da un gruppetto di giovani che chiacchierano all’esterno dell’ingresso. Entriamo senza problemi e ci dirigiamo al terzo piano della palazzina alle spalle dell’imponente parrocchia di San Martino, mentre sentiamo qualcuno dire che i posti sono finiti e che serve stringersi. Salis è arrivata poco prima delle 20.45 e dei “fasci” tanto temuti non c’è stata traccia. L’incontro, che vedeva la presenza anche di don Giusto della Valle, parroco di Rebbio al centro delle polemiche per l’attitudine all’accoglienza dei migranti in parrocchia, e del segretario provinciale di Rebbio, era incentrato sulla situazione delle carceri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ilaria Salis ospite in parrocchia per parlare di carceri. FdI insorge: "Non ideologizzare lo spazio"

