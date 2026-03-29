Roberto Salis non si tiene | È la repressione del governo

Roberto Salis è tornato a parlare pubblicamente, commentando le recenti azioni del governo definendole “repressione”. Dopo un periodo di silenzio e l’abbandono del social “X”, il padre Salis ha rilasciato un’intervista ieri, in cui ha espresso le sue opinioni sui provvedimenti adottati dall’esecutivo. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli osservatori.

Torna papà Salis, dopo una lunga assenza di interventi pubblici (e l’addio al social “X”). Ieri, dopo l’identificazione della figlia, Roberto Salis si è sfogato su Facebook contro il governo: «Il regime del governo Giorgia Meloni adesso, come tutti i regimi postfascisti, ritiene che il modo migliore per garantire il potere che detiene sia reprimere con la forza l’opposizione». Secondo il padre dell’europarlamentare, «i pretesti usati per giustificare questa azione intollerabile sarebbero eliminati se solo il ministero di Giustizia di Nordio facesse il suo dovere e portasse Ilaria a processo come può fare da tre anni. Solo che sa benissimo che l'accusa è totalmente farraginosa per cui preferisce dar fiato alla narrazione che piace ai loro elettori». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roberto Salis non si tiene: "È la repressione del governo" Articoli correlati Decreto Sicurezza e Governo Meloni: la repressione del dissenso tra carcere e multeDal decreto Rave al nuovo Ddl Sicurezza: l'escalation della linea dura del Governo Meloni. Leggi anche: Landini contro lo “stato di polizia” del governo Meloni. «La sicurezza non è repressione» Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roberto Salis Temi più discussi: Salis perquisita in hotel attacca il governo: In Italia erosione delle garanzie democratiche; Controllo a Ilaria Salis, ecco l'errore: nessuno in Questura si accorge del nome. Pisani ricuce con Avs; Controllo preventivo a Ilaria Salis su richiesta della Germania; Bonelli e Fratoianni vedono il questore, 'controllo a Salis non legato al corteo'. Bonelli e Fratoianni vedono il questore, 'controllo a Salis non legato al corteo'Oggi abbiamo incontrato il Questore di Roma Roberto Massucci per avere chiarimenti sul controllo preventivo di cui è stata oggetto la nostra Eurodeputata Ilaria Salis nelle prime ore di questa matt ... ansa.it Il caso Salis Polizia in hotelBlitz dall’eurodeputata. Lei: regime. La Questura: una richiesta di Berlino. . msn.com STEFANO BOLLANI ALL STARS - 'TUTTA VITA LIVE' Disponibile in LP e CD dal 20 Marzo. ENRICO RAVA, PAOLO FRESU, DANIELE SEPE, ANTONELLO SALIS, ARES TAVOLAZZI, ROBERTO GATTO. Etichetta: Ponderosa Music&Art Distribuzione esclusiva - facebook.com facebook