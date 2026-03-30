Durante un evento dedicato alla promozione del loro nuovo film, l’attore ha scherzato sulla popolarità del “team Jacob” di Twilight, definendola un’invenzione di marketing. La discussione si è concentrata sulla saga di Twilight e sulla scelta dei personaggi preferiti dal pubblico. Entrambi gli attori hanno risposto alle domande sulla loro carriera e sul film in uscita, senza esprimere opinioni personali sui protagonisti della saga.

Nonostante siano passati quasi vent'anni dall'uscita del primo film, nei cinema nel novembre 2008, Twilight gode ancora di moltissima popolarità e così non si spegne il dibattito del suo fandom, per sempre diviso tra chi sostiene che Bella Swan (Kristen Stewart) dovesse scegliere l'amore del vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) e chi quello del lupo Jacob Black (Taylor Lautner). Posti davanti alla fatidica scelta, Zendaya ha risposto per prima, senza esitazione: «Io sto dalla parte di Edward, andiamo!» aggiungendo poi la necessità di «Devo procurarmi il merchandising. Devo prendere tutto». A seguire, Robert Pattinson ha fatto eco alla sua co-protagonista, scherzando: «Nessuno è dalla parte di Jacob! Era solo una trovata di marketing». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Robert Pattinson scherza sul «team Jacob» di Twilight: «È un'invenzione di marketing»

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