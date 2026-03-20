L'attore ha parlato della sua esperienza dopo aver interpretato il personaggio di Edward Cullen in Twilight, sottolineando come abbia vissuto in modo difficile l'attenzione mediatica e la popolarità raggiunta. Ha spiegato che, una volta passata l'isteria intorno al film, ha iniziato a riconsiderare con affetto quel periodo e il modo in cui l'ha vissuto.

L'attore ha raccontato in che modo ha vissuto in modo negativo l'incredibile fama ottenuta grazie al ruolo del vampiro Edward Cullen. Robert Pattinson è tornato a parlare della saga di Twilight che gli ha regalato la fama internazionale. L'attore ha svelato che negli ultimi anni è riuscito a ripensare con affetto e positività a quegli anni, dopo aver vissuto momenti molto complicati a causa dell'eccessiva attenzione da parte dei fan. Una situazione difficile da gestire per Pattinson I film di Twilight sono arrivati nei cinema di tutto il mondo dal 2008 e Robert Pattinson e Kristen Stewart, interpreti del vampiro Edward Cullen e dell'umana Bella Swan, si sono ritrovati immediatamente al centro dell'attenzione dei media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert Pattinson: "Ora che l'isteria si è placata, ripenso a Twilight con affetto"

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