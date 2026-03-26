L'attore Robert Pattinson ha spiegato che la sfida tra i fan di Twilight, incentrata sulla preferenza tra i personaggi principali, era in realtà una strategia di marketing. Durante un'intervista, ha dichiarato di non riuscire a credere che ci siano persone che tifavano per il personaggio di Jacob, sostenendo che nessuno si identificava con quella fazione. Questa affermazione mette in discussione le dinamiche di coinvolgimento tra il pubblico e la saga.

La sfida che ha tenuto impegnati i fan del franchise per anni durante lo svolgimento della saga cinematografica era in realtà solo una mossa di marketing, come spiegato dall'attore Robert Pattinson non riesce ancora a credere che qualcuno potesse tifare per Jacob. In un'intervista con Canal+ in vista dell'uscita del film The Drama - Un segreto è per sempre, con Pattinson e Zendaya, un giornalista ha sollevato l'annosa questione relativa alla fortunata saga di Twilight che ha reso celebre Pattinson in tutto il mondo. Nei film, il vampiro Edward Cullen, interpretato da Pattinson, era in competizione con Jacob Black (Taylor Lautner), un lupo mannaro, per conquistare il cuore di Bella Swan (Kristen Stewart). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - “Nessuno era Team Jacob”: Robert Pattinson rivela la strategia di marketing di Twilight

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