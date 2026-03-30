Un commento di Robert Pattinson sul peggior segno zodiacale ha suscitato reazioni sui social media, alimentando le discussioni tra gli utenti. La battuta, interpretata come riferita a Kristen Stewart, ha portato a una serie di commenti e condivisioni, dando origine a un dibattito che coinvolge diversi aspetti della vita pubblica dell’attore. La vicenda si è sviluppata rapidamente, generando interesse tra i follower e i media online.

Una risposta nata da un possibile equivoco ha acceso il dibattito online attorno a Robert Pattinson. Durante una recente intervista a Best Movie, all’attore è stato chiesto: “ What signs do you consider red flags in a relationship? ”, ovvero “ Quali sono, secondo te, i segnali d’allarme in una relazione? “. Una domanda che, in inglese, può riferirsi sia ai “segnali” (cioè comportamenti da evitare) sia ai “segni” zodiacali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robert Pattinson Australia (@robertpattinsonau) Pattinson ha risposto proprio in questo secondo senso, Ariete. E subito dopo ha chiarito: “ Sto scherzando, ne ho scelto uno a caso ”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Robert Pattinson scherza sul peggior segno zodiacale: tutti pensano che parli di Kristen Stewart

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