Kristen Stewart ha rivelato di voler dirigere un remake di Twilight con un grande budget Cosa farà Robert Pattinson?

Kristen Stewart ha annunciato l’intenzione di dirigere un remake di

Dimenticate Bella Swan con lo sguardo languido e il triangolo amoroso più discusso del cinema. Kristen Stewart è pronta a tornare nell’universo di Twilight, tra i boschi di Forks e in mezzo a vampiri e lupi mannari. Ma, e qui sta la vera sorpresa, in un ruolo completamente diverso. Perché questa volta vorrebbe essere dalla parte opposta della macchina da presa. Esatto: essere lei la regista di un eventuale nuovo Twilight. L’attrice, 35 anni, ha lanciato una sfida destinata a far parlare: vorrebbe dirigere un remake (di cui si parla da anni) della saga che l’ha trasformata in una star planetaria. 🔗 Leggi su Amica.it

