Durante i tour promozionali, l’attore si distingue per un modo di vestirsi semplice e naturale, anche quando interpreta personaggi che sembrano altrettanto spontanei e autentici. La sua scelta di abbigliamento spesso include pantaloni oversize bianchi, che sembrano essere diventati un elemento distintivo del suo stile durante queste occasioni pubbliche.

Robert Pattinson ha un talento naturale nel vestirsi come un bravo, normalissimo ragazzo durante i tour promozionali, indipendentemente dal fatto che nel progetto che sta promuovendo in quel momento interpreti o meno un personaggio apparentemente altrettanto bravo e normale. Sembra che sia proprio questo il caso dell’imminente rom-com thriller di A24 The Drama, in cui recita al fianco di Zendaya. A differenza della sua coprotagonista, regina del method dressing, il guardaroba scelto da Pattinson per accompagnare la promozione non ha assunto particolari inflessioni tematiche (dopo una micro-era di verdi alla Frankenstein, arancioni alla Marty Supreme e blu alla Springsteen, è, francamente, una visione gradita). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Robert Pattinson ci ha fatto venire voglia di indossare dei pantaloni bianchi oversize

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