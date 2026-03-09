Serena Brancale | Mia mamma è sempre con me Alessandra Amoroso mi ha fatto venire voglia di avere un figlio

Durante l’intervista a Verissimo, la cantautrice pugliese ha condiviso il ricordo della madre, scomparsa nel 2020, e ha raccontato come Alessandra Amoroso le abbia ispirato il desiderio di diventare madre. La cantante ha parlato con emozione del legame con sua madre e di come questa esperienza influenzi la sua vita e la sua musica. La conversazione ha mostrato un momento di intimità e sincerità.

Serena deve proprio a mamma Maria l’anima di artista: «Aveva una voce bellissima. Nata in Venezuela, arriva in Italia da bambina, a Ceglie del Campo, Bari. Era l’artista del paese. Un giorno l’artista del paese conosce il calciatore del paese, si innamorano ascoltando le cassette di Pino Daniele». Il calciatore è Agostino Brancale, suo padre, giocatore di serie C in diverse squadre: «Si sposano e vanno a vivere a Valenzano. Nasce mia sorella Nicole, sette anni dopo io». Proprio Nicole ha diretto l'orchestra durante le esibizioni di Serena a Sanremo 2026: «Non ero sicura che ci fosse quest'anno, perché era un tema che toccava anche a lei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

