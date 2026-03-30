Il 28 marzo 2026, una manifestazione denominata No Kings ha attraversato le strade di New York, attirando l’attenzione di molte persone. Tra i partecipanti, presente anche l’attore Robert De Niro, che ha pronunciato un discorso durante l’evento. La sua presenza e le parole pronunciate hanno fatto diventare virale quanto accaduto, attirando nuovi sguardi sulla protesta.

Quando una leggenda del cinema scende in strada, il mondo si ferma ad ascoltare. E Robert De Niro, icona intramontabile della settima arte, non ha usato mezzi termini nella manifestazione No Kings che ha attraversato New York il 28 marzo 2026. L’attore ha marciato in prima fila, trasformando la sua presenza in un simbolo potente di resistenza civile contro l’amministrazione Trump. Le immagini lo mostrano determinato, circondato da una folla oceanica, prima di prendere il microfono per un discorso che ha fatto il giro del mondo. “ Meritiamo tutti un paese senza re “, ha dichiarato De Niro con quella intensità che gli spettatori conoscono bene dai suoi ruoli più iconici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Robert De Niro guida la manifestazione No Kings contro Trump: il discorso che ha infiammato New York è virale

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