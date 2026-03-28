New York Robert De Niro contro Trump a manifestazione ' No Kings' | Deve essere fermato

Sabato a New York, durante la manifestazione “No Kings”, l’attore Robert De Niro è salito sul palco e ha dichiarato che il presidente deve essere fermato. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone che protestavano contro l’attuale amministrazione statunitense. La protesta si è svolta contemporaneamente a manifestazioni simili in vari Paesi europei e nel resto degli Stati Uniti.

L’attore Robert De Niro è apparso sabato durante la manifestazione “No Kings” a New York, mentre milioni di persone negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei protestavano contro il presidente Donald Trump e la sua amministrazione. “Tutti meritiamo un Paese senza re”, ha detto De Niro. Gli organizzatori delle manifestazioni “No Kings” in tutto il Paese prevedono che le proteste contro le azioni di Trump e della sua amministrazione potrebbero sommarsi a una delle più grandi manifestazioni nella storia degli Stati Uniti, con il Minnesota al centro della scena. Gli organizzatori affermano che sono stati registrati più di 3.100 eventi in tutti i 50 Stati, con la partecipazione prevista di oltre 9 milioni di persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - New York, Robert De Niro contro Trump a manifestazione 'No Kings': "Deve essere fermato" Articoli correlati “Anche se Trump dovesse morire, parti di quel movimento resterebbero. Dobbiamo resistere, resistere, resistere”: Robert De Niro contro il presidente UsaOspite del podcast di Nicolle Wallace, l’attore si commuove parlando del futuro degli Stati Uniti sotto Trump: “Sta a noi proteggere il Paese” È tra... Robert De Niro in lacrime: "Dobbiamo salvare gli Stati Uniti da Donald Trump"Nel corso di una nuova intervista, l'attore Premio Oscar non ha trattenuto la sua emozione al pensiero di quanto il suo paese sia enormemente diviso... Una raccolta di contenuti su New York Discussioni sull' argomento Robert De Niro non le manda a dire: Contro i tiranni serve il coraggio dei western; E ora anche New York punta alle Olimpiadi (ma invernali...); New York: si muove a passi da gigante Robert Half; La New York che sorprende il visitatore con i suoi contrasti in bianco e nero. Il mio viaggio a New York. . Da cosa si capisce che stiamo per tornare in Italia - facebook.com facebook Il nostro @fraletizia ha fatto visita ad Harlem, New York, alla Success Academy, una delle iniziative sociali di Fondazione Milan La sorpresa per i bambini Due ore di allenamento e risate con @Pato #Sportitalia x.com