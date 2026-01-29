Carinaro sorpresi a casa con quasi 100mila euro e con piccola somma di soldi falsi | denunciati

La polizia ha fermato due uomini a Carinaro con quasi 100mila euro in contanti. I due, di 36 e 40 anni, erano trovati in casa con il denaro e alcune banconote false. Sono stati denunciati per ricettazione e possesso di soldi contraffatti.

Sorpresi con quasi 100mila euro in contanti e una piccola somma di danaro falso. Nei guai sono finiti due uomini, un 40enne e un 36enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, per i reati di ricettazione e possesso di banconote contraffatte. L'operazione è estata eseguita a Carinaro dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa. Nel corso delle perquisizioni personali e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dei due una ingente somma di denaro contante, pari a circa 98.000 euro in banconote di vario taglio, della quale non è stata fornita alcuna giustificazione circa la provenienza.

