Da Bruxelles arriva un finanziamento di 2,8 milioni di euro destinato al settore tessile, con un progetto europeo chiamato Waste2Fashion. Tra le aree coinvolte c’è anche il distretto di Prato, scelto come uno dei siti pilota per sperimentare metodi di riutilizzo dei rifiuti tessili. L’obiettivo è convertire i rifiuti in risorse, favorendo nuove opportunità economiche nella regione mediterranea.

C’è anche il distretto di Prato fra i protagonisti del progetto europeo Waste2Fashion, che punta a trasformare i rifiuti tessili in una risorsa e a creare nuove opportunità economiche nella regione mediterranea. Finanziato dall’ Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg Next Med con 2,8 milioni di euro (di cui 88,5% contributo Ue), il progetto riunisce partner provenienti da Spagna, Italia, Tunisia, Egitto e Libano per sviluppare e testare soluzioni innovative e replicabili nella gestione dei rifiuti tessili post-consumo e per la moda circolare. A Prato sono coinvolte nel progetto la società di ricerca Next Technology Tecnotessile e il Museo del Tessuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riutilizzo rifiuti tessili e moda. Da Bruxelles in arrivo 2,8 milioni . Anche Prato nel progetto pilota

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