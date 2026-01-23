Valentino, celebre stilista scomparso nel gennaio 2023, è noto soprattutto per la moda, ma ha saputo innovare anche nel settore beauty. La sua maison ha lanciato alcuni dei profumi più riconoscibili e ha recentemente ampliato la propria proposta con linee di make-up. Questa evoluzione ha consolidato il ruolo di Valentino come protagonista di tendenze e innovazione, mantenendo la sua influenza anche nel mondo della bellezza.

Non solo moda: il nome di Valentino Garavani, stilista morto lo scorso 19 gennaio a 93 anni, resta indissolubilmente legato anche al mondo della bellezza. Per gli abiti, certamente, ma anche per cosmetici e profumi. Il brand Valentino Beauty, in realtà, è nato pochi anni fa: era infatti il 2019 quando fece il suo debutto sul mercato con le fragranze Born In Roma, nella versione per lui e per lei, ma gli esordi raccontano un tempo diverso e sono molto meno recenti. Valentino, il primo iconico profumo. Il primo profumo della Maison risale infatti al 1978: si chiamava semplicemente Valentino. Un accordo verde floreale con un cuore di giacinto, mughetto, gelsomino, rosa, garofano e ciclamino. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non solo moda, Valentino è stato un innovatore anche in ambito beauty. Tutti i profumi più famosi della Maison e l'arrivo nel mondo del make up

Mini guida di San Valentino, dai profumi al make-up: la selezione beauty che mette tutti d’accordoScopri la nostra mini guida di San Valentino dedicata ai prodotti beauty, dai profumi al make-up.

Leggi anche: Valentino - The Last Emperor: le scene più belle del documentario più onesto e sfacciato che sia mai stato realizzato nel mondo della moda

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ranking All the Valentino Born in Roma perfumes #borninroma #perfume #valentino

Argomenti discussi: Moda, Borgonzoni: Valentino non ha vestito il tempo, lo ha reso eterno; L'addio a Valentino, oggi i funerali dell'ultimo imperatore della moda - Chiusa camera ardente, 10mila persone in due giorni; Valentino. La moda ha un solo nome. BIOGRAFIA; È morto lo stilista Valentino, l’ultimo imperatore della moda.

Valentino, non solo la moda. Ecco le principesche case dello stilista scomparso tra palazzi, ville e castelliUn patrimonio fatto di pietra, arte e paesaggio che, come le creazioni di Valentino, ha saputo attraversare il tempo senza perdere fascino ... affaritaliani.it

Matt Tyrnauer: Con Valentino si chiude un’epoca della moda, l’addio all’ultimo imperatoreAlla morte del maestro della moda, il regista del documentario L’ultimo imperatore riflette sull’eredità dell’ultimo grande couturier e sulla sua storia ... repubblica.it

Il mondo della moda rende omaggio a Valentino. Nell'ultimo giorno di camera ardente sono arrivati a dare l'ultimo saluto Donatella Versace, in rosso, colore simbolo dello stilista, e Matteo Marzotto. - facebook.com facebook

FLASH — MODA, MORTO A 93 ANNI LO STILISTA VALENTINO GARAVANI @ultimoranet x.com