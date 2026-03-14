Prato | 3200 coperte tessili no alla violenza

A Prato, nella piazza Duomo, si sta organizzando un evento speciale con oltre tremila coperte tessili cucite a mano. Queste coperte saranno assemblate per creare un grande tappeto colorato, che sarà visibile a tutta la città. L’iniziativa mira a diffondere un messaggio contro la violenza attraverso un’opera collettiva e visibile nel cuore della comunità.

La piazza Duomo di Prato si prepara ad accogliere un’opera collettiva senza precedenti, dove oltre tremila coperte cucite a mano formeranno un tappeto colorato visibile a tutta la città. Questa iniziativa, denominata Viva Vittoria, vedrà la sua realizzazione concreta domenica 22 marzo, trasformando lo spazio pubblico in un simbolo tangibile contro la violenza sulle donne. I numeri parlano chiaro: sono state prodotte esattamente 3200 coperte utilizzando 12.500 metri quadrati di tessuto, superando l’obiettivo iniziale fissato a 3000 pezzi. Il lavoro è stato portato avanti da migliaia di donne pratesi che hanno lavorato sia nelle proprie abitazioni che negli spazi dedicati allestiti presso gli ex locali della Libreria Cattolica, messi a disposizione dalla Diocesi di Prato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato: 3200 coperte tessili no alla violenza Articoli correlati Prato in crisi: costi energia uccidono le imprese tessiliPrato si trova al limite della sopravvivenza produttiva a causa di costi energetici insostenibili, secondo quanto denunciato dal deputato Christian... Leggi anche: Prato: detenuto aggredisce agente alla Dogaia. Sappe:”Preoccupante escalation di violenza”